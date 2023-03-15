Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением о проведении первых Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.

«Предлагаем рассматривать площадку РФ в качестве возможной страны — организатора Игр ШОС по согласованию со страной — председателем ШОС на очередной календарный период», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что Матыцину могут продлить срок полномочий на посту главы FISU.