Узнать больше

Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России

Короткая ссылка
Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением о проведении первых Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России.
Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России
  • РИА Новости

«Предлагаем рассматривать площадку РФ в качестве возможной страны — организатора Игр ШОС по согласованию со страной — председателем ШОС на очередной календарный период», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что Матыцину могут продлить срок полномочий на посту главы FISU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить