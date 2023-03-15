Inside the Games: Матыцину могут продлить срок полномочий на посту главы FISU

Министру спорта РФ Олегу Матыцину могут продлить срок полномочий на посту президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

«Ранее мы были избраны на четыре года, но в итоге мы смогли работать только два года. Так почему бы нам не продлить мандат до 2025 года и не перенести выборы на 2025 год», — приводит слова источника Inside the Games.

Решение будет принято на внеочередном заседании генеральной ассамблеи FISU, которое пройдет онлайн 15 марта.

18 декабря стало известно, что Матыцин может вернуться к исполнению обязанностей главы FISU без дополнительного решения со стороны организации.

Решение отстранить функционера от должности было связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства, согласно которому российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.

Ранее Матыцин высказался о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.