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Inside the Games: Матыцину могут продлить срок полномочий на посту главы FISU

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Министру спорта РФ Олегу Матыцину могут продлить срок полномочий на посту президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

«Ранее мы были избраны на четыре года, но в итоге мы смогли работать только два года. Так почему бы нам не продлить мандат до 2025 года и не перенести выборы на 2025 год», — приводит слова источника Inside the Games.

Решение будет принято на внеочередном заседании генеральной ассамблеи FISU, которое пройдет онлайн 15 марта. 

18 декабря стало известно, что Матыцин может вернуться к исполнению обязанностей главы FISU без дополнительного решения со стороны организации. 

Решение отстранить функционера от должности было связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства, согласно которому российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.

Ранее Матыцин высказался о допуске фехтовальщиков из России и Белоруссии до международных соревнований.

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