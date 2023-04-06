Жаклен: мне не хватает россиян и белорусов на Кубке мира

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эмильен Жаклен выступил за допуск россиян и белорусов к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

«Я общался с некоторыми российскими спортсменами и знаю, что ситуация их очень расстраивает. Они не имеют никакого отношения к конфликту. В спортивном плане мне не хватает их на Кубке мира. Без них остаётся неприятное послевкусие», — цитирует Жаклена L'Equipe.

Он добавил, что российских и белорусских спортсменов стоит допустить к Олимпиаде-2024.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее в МОК заявили, что лишение федераций господдержки нанесёт ущерб украинским спортсменам.