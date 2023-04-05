В МОК заявили, что лишение федераций господдержки нанесёт ущерб украинским спортсменам

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В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на предложение Министерства молодёжи и спорта Украины лишать спортивные федерации страны государственной поддержки за участие спортсменов в международных соревнованиях с россиянами и белорусами.
В МОК заявили, что лишение федераций господдержки нанесёт ущерб украинским спортсменам
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Это ставит серьёзные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесёт ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на ситуацию, которую мир хочет остановить и которую так яростно осуждает МОК», — приводит ТАСС заявление организации.

 Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее World Aquatics выступила с заявлением по поводу возможного допуска россиян на соревнования.

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