В МОК заявили, что лишение федераций господдержки нанесёт ущерб украинским спортсменам
- AFP
- © FABRICE COFFRINI
«Это ставит серьёзные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесёт ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на ситуацию, которую мир хочет остановить и которую так яростно осуждает МОК», — приводит ТАСС заявление организации.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее World Aquatics выступила с заявлением по поводу возможного допуска россиян на соревнования.