В МОК заявили, что лишение федераций господдержки нанесёт ущерб украинским спортсменам

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на предложение Министерства молодёжи и спорта Украины лишать спортивные федерации страны государственной поддержки за участие спортсменов в международных соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Это ставит серьёзные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесёт ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на ситуацию, которую мир хочет остановить и которую так яростно осуждает МОК», — приводит ТАСС заявление организации.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее World Aquatics выступила с заявлением по поводу возможного допуска россиян на соревнования.