World Aquatics выступила с заявлением по поводу возможного допуска россиян на соревнования

Международная федерация плавания (World Aquatics) создала рабочую группу для изучения возможностей участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Группа будет состоять из спортсменов и представителей сообщества. Возглавит её Морин Крус.

Отчёт комиссии будет представлен на заседании World Aquatics в июле 2023 года.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований.