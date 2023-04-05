World Aquatics выступила с заявлением по поводу возможного допуска россиян на соревнования

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Международная федерация плавания (World Aquatics) создала рабочую группу для изучения возможностей участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
World Aquatics выступила с заявлением по поводу возможного допуска россиян на соревнования
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Об этом сообщает пресс-служба организации.

Группа будет состоять из спортсменов и представителей сообщества. Возглавит её Морин Крус. 

Отчёт комиссии будет представлен на заседании World Aquatics в июле 2023 года.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований.

 

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