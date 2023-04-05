Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Международная федерация конного спорта (FEI) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Президент организации Ингмар Де Вос объяснил это тем, что в настоящее время нельзя должным образом определить соответствие спортсменов нейтральному статусу.

«По мнению совета FEI, на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточным образом», — приводит слова Ингмара Inside the Games.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций МОК.