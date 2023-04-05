Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований
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Президент организации Ингмар Де Вос объяснил это тем, что в настоящее время нельзя должным образом определить соответствие спортсменов нейтральному статусу.
«По мнению совета FEI, на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточным образом», — приводит слова Ингмара Inside the Games.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций МОК.