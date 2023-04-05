Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований

Короткая ссылка
Международная федерация конного спорта (FEI) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.
Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян от соревнований
  • Gettyimages.ru
  • © Bob Thomas

Президент организации Ингмар Де Вос объяснил это тем, что в настоящее время нельзя должным образом определить соответствие спортсменов нейтральному статусу.

«По мнению совета FEI, на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточным образом», — приводит слова Ингмара Inside the Games.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что российских борцов допустили до международных соревнований при соблюдении рекомендаций МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить