«Он просто взял и уехал»: Поршнев закрыл 37 мишеней из 40 и выиграл марафон на чемпионате России по биатлону

Никита Поршнев выиграл марафонскую гонку с масс-старта на чемпионате России по биатлону в Увате. Он допустил всего три промаха на восьми огневых рубежах и привёз 76 секунд Кариму Халили, который ошибся столько же раз. По словам победителя, из-за непростого рельефа трассы на последних километрах у него начало сводить руки и ноги. Бронзовая медаль досталась Антону Бабикову, на финише опередившему Александра Поварницына, при этом оба отправили мимо целей по семь выстрелов.

Чемпионат России по биатлону завершается на этой неделе мужским и женским марафонами. Многие болельщики могут подумать, что это новые дисциплины. Однако на самом деле такие соревнования проводятся в рамках первенства страны уже давно, хотя и не входят в программу международного календаря. На этапах Кубка мира в угоду рейтингам и зрелищности предпочтение отдаётся более динамичным видам и даже классика биатлона — индивидуальная гонка на 20 км — проводится всего несколько раз за сезон.

Дистанция и правила марафона со временем менялись. В этом году мужчинам предстояло преодолеть 40 км, а женщинам — 30 км, при этом их ожидает 8 огневых рубежей.

За каждый промах биатлонист должен был пройти штрафной круг, который в два раза короче обычного — 75 метров. После четвёртой стрельбы спортсменам предоставлялась возможность сменить лыжи и обоймы.

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В среду на прочность себя проверяли мужчины. По правилам в гонке могут участвовать до 60 человек, однако на старт вышли только 37: многие лидеры сборной России предпочли пропустить соревнования и завершить сезон раньше. Так, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков в Уват не поехали.

В то же время для некоторых участников данный вид программы был в новинку. Так, до старта Антон Бабиков признался, что для него загадка, как пройдёт марафон.

«Наверное, долгое время мы будем держаться большой группой, а далее, после 10—15 км, начнутся разрывы, и всё зависит от самочувствия», — предположил биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Чемпион мира во многом оказался прав. До третьей стрельбы спортсмены держались вместе, однако после лёжки вперёд вырвались Никита Поршнев и Александр Поварницын: оба на первых огневых рубежах допустили по два промаха, но сумели удержаться в числе лидеров. В 14 секундах расположился Евгений Гараничев, а Карим Халили и Бабиков отставали на полминуты.

На вторую половину дистанции Поршнев уходил уже один. Никита был точен, в то время как Поварницын промазал дважды и примкнул в итоге к группе преследователей. Лидер решил воспользоваться ситуацией и взвинтил темп. И никто из догонявших не сумел его выдержать.

В итоге на круге перед стойкой отрыв представителя ХМАО составлял уже 58 секунд. А далее он только продолжал расти, поскольку на стрельбе спортсмен практически не ошибался: из 20 оставшихся мишеней он не закрыл только одну. На последний круг биатлонист уходил с отрывом в 1 минуту и 44 секунды.

Хотя Поршнев и показал хорошую скорость, 5 км дистанции до стадиона дались ему нелегко из-за плюсовой температуры и рыхлого снега.

«Трасса была непростая — километр за два. Под конец у меня начинало сводить руки и ноги, не получались движения, я просто шагал, старался как можно меньше включать мышцы. Самочувствие позволяло, силы были, но мышцы не хотели толкаться. Хотя такая дистанция далась мне даже легче, чем некоторые гонки.

Что касается огневых рубежей, я всегда чувствую себя уверенно, когда нет ветра. Без ветра мне ничего не мешает стрелять, я отключаюсь. Когда ветер — это моё слабое место, — я допускаю промахи. И над этим надо работать», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

И если победитель гонки выявился задолго до финиша, то борьба за остальные награды получилась ожесточённой. К заключительному рубежу вместе приехали Поварницын, Кирилл Бажин и Халили. Точнее всех оказался Карим. И пока соперники проходили штрафные круги, он создал себе задел 16 секунд, которого хватило для второго места. Как признался биатлонист, именно этот момент стал ключевым в марафоне.

«Все фавориты пришли на стрельбу вместе, не считая Никиты Поршнева. Он сейчас реально хорошо готов. Когда в первой половине гонки он подускорился, я смотрю: за ним никто не сел. Видно было, что у него высокий темп. Он уехал — и всё. Я рассчитывал на восемь нулей, но что‑то пошло не так. Лёжа наошибался, а стоя уже старался сохранить концентрацию. В такую погоду лыжи играют большую роль, у меня они сработали хорошо, спасибо сервисной бригаде», — отметил Халили.

За бронзу боролись Поварницын и Бабиков. Долгое время они шли вместе, однако за 500 м до финиша Антон ушёл от соперника и стал третьим.

«Самым сложным было подстроиться под скольжение, состояние трассы и абстрагироваться от мысли, что у кого-то лыжи едут лучше. Меня лично это выбивало морально. Каждый раз пытался реабилитироваться за счёт стрельбы, но каждый раз допускал обидные ошибки. Не нужно было обращать внимание на ход других, поскольку на трассе с этим всё равно ничего не сделать», — объяснил Бабиков, допустивший семь промахов на рубежах, в интервью Metaratings.

Между тем до финиша добрались не все — только 23 участника из 37. Как отметил глава СБР Виктор Майгуров, эти спортсмены — настоящие «биатлонные монстры». «Можно снять шляпу перед ребятами: 40 км с винтовкой — минимум 50 км без неё», — заявил специалист.