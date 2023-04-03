Зайцева выступила против участия россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе
- РИА Новости
«Моё мнение было и остаётся прежним — я однозначно не согласна с такой постановкой предложения, что для поездки на Олимпиаду мы должны подписать какие-то бумажки.
Мы должны игнорировать эти рекомендации и сказать своё решение, что нет «никаких нейтральных флагов, бумажек подписывать, только российский флаг, только спортсмены России», — приводит слова Зайцевой Sport24.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Алексей Жамнов назвал требования МОК по допуску россиян «чистым бредом».