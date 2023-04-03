Жамнов назвал требования МОК по допуску россиян «чистым бредом»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов недоволен критериями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.

«Не понимаю, зачем МОК озвучил свой перечень запретов. Ведь из него следует, что спортсмен из России, который приедет на соревнование, должен написать заявление, что он не поддерживает СВО. Но это же чистый бред», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Дмитрий Васильев призвал наложить санкции на федерации, отказывающиеся от турниров с Россией.