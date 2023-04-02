Васильев призвал наложить санкции на федерации, отказывающиеся от турниров с Россией

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что на федерации, отказывающиеся от турниров с Россией, нужно наложить санкции.
Васильев призвал наложить санкции на федерации, отказывающиеся от турниров с Россией
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«Я считаю, что в данном случае надо к этим странам применять санкции: те страны, которые по политическим причинам отказываются проводить соревнования, либо отстраняются на какой-то период от соревновательной деятельности, либо вообще исключаются из членов международной федерации», — цитирует Васильева РИА Новости.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Драчёв назвал критерии МОК провокацией.

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