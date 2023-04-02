Драчёв назвал критерии МОК провокацией

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Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям являются провокацией.
Драчёв назвал критерии МОК провокацией
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я считаю, что это провокация. Они играют на амбициях спортсмена — вроде предоставляют ему возможность выступить и показать результат, но только в обмен на предательство страны, народа, родителей», — цитирует Драчёва ТАСС.

МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры.

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