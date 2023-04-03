Носкова: обидно, что мой лучший сезон проходит без Кубка мира

Биатлонистка Екатерина Носкова высказалась о соревнованиях в текущем сезоне.

«Да, конечно, обидно, потому что все хотят выступать с лучшими, но имеем то, что имеем. Очень хорошо, что у нас проводятся такие соревнования, как чемпионаты и Кубки России, Кубки Содружества. Спасибо большое всем, кто проводит эти турниры», — приводит слова Носковой «Матч ТВ».

Напомним, что 2 апреля в масс‑старте на чемпионате России по биатлону Екатерина Казакевич одержала победу и преодолела дистанцию 12,5 км за 40 минут 32,3 секунды. Второй стала Тамара Дербушева, отставшая на 3,7 секунды. Замкнула тройку Носкова (+10,8).

Ранее Носкова рассказала, что не ставила задачу принимать участие во всех гонках сезона.