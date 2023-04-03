Носкова: обидно, что мой лучший сезон проходит без Кубка мира

Короткая ссылка
Биатлонистка Екатерина Носкова высказалась о соревнованиях в текущем сезоне.
Носкова: обидно, что мой лучший сезон проходит без Кубка мира
  • РИА Новости

«Да, конечно, обидно, потому что все хотят выступать с лучшими, но имеем то, что имеем. Очень хорошо, что у нас проводятся такие соревнования, как чемпионаты и Кубки России, Кубки Содружества. Спасибо большое всем, кто проводит эти турниры», — приводит слова Носковой «Матч ТВ».

Напомним, что 2 апреля в масс‑старте на чемпионате России по биатлону Екатерина Казакевич одержала победу и преодолела дистанцию 12,5 км за 40 минут 32,3 секунды. Второй стала Тамара Дербушева, отставшая на 3,7 секунды. Замкнула тройку Носкова (+10,8).

Ранее Носкова рассказала, что не ставила задачу принимать участие во всех гонках сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить