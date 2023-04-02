Биатлонистка Носкова рассказала, что не ставила задачу принимать участие во всех гонках сезона

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Российская биатлонистка Екатерина Носкова высказалась о задачах в текущем сезоне.
Биатлонистка Носкова рассказала, что не ставила задачу принимать участие во всех гонках сезона
  • РИА Новости

«Нет, у меня не стояла такая задача. У меня были спорные моменты, когда я могла не выйти на гонку, так как не очень хорошо себя чувствовала, но всегда принимала решение выходить на старт, потому что хотела побороться за общий зачёт Кубка России», — приводит слова Носковой «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что данный сезон получился для неё более стабильным.

Екатерина Казакевич преодолела дистанцию 12,5 км за 40 минут 32,3 секунды. Второй стала Тамара Дербушева, отставшая на 3,7 секунды. Замкнула тройку Носкова (+10,8).

Ранее сообщалось, как Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

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