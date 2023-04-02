Казакевич — о победе в масс-старте на ЧР: хотела доказать, что могу выигрывать

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Биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала победу в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
Казакевич — о победе в масс-старте на ЧР: хотела доказать, что могу выигрывать
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сезон был сложный, не знаю, с чем связано. Возможно, с отсутствием международных стартов. Хотела доказать, что я могу выигрывать. На последней стойке сказала себе, что либо сейчас, либо никогда. Я всё доказала», — сказала Казакевич в эфире канала «Матч ТВ».

Она преодолела дистанцию 12,5 км за 40 минут 32,3 секунды. Второй стала Тамара Дербушева, отставшая на 3,7 секунды. Замкнула тройку Екатерина Носкова (+10,8).

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону.

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