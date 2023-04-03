Резцова продолжает находиться под наблюдением врачей после сердечного приступа
- РИА Новости
«Всё по-тихонечку, чувствую себя нормально. Сегодня вот доктор осматривал, заведующий отделением заходил», — приводит слова Резцовой РИА Новости.
Она также подчеркнула, что на данный момент речь о выписки из больницы не стоит.
28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.
Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.
Ранее СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери.