Резцова продолжает находиться под наблюдением врачей после сердечного приступа

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о состоянии своего здоровья.

«Всё по-тихонечку, чувствую себя нормально. Сегодня вот доктор осматривал, заведующий отделением заходил», — приводит слова Резцовой РИА Новости.

Она также подчеркнула, что на данный момент речь о выписки из больницы не стоит.

28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.

Она является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также один раз спортсменка завоевала золото в лыжных гонках.

Ранее СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери.