СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери

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Российская биатлонистка Кристина Резцова во второй раз стала матерью.
СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Кристина и её муж Иван назвали новорождённую Полиной. Вес — 3310. Рост — 51. Поздравляем счастливых родителей», — передаёт пресс-служба СБР.

31 октября стало известно, что биатлонистка пропустит сезон-2022/23 из-за беременности. 26-летняя спортсменка завоевала серебро (эстафета 4 х 6 км) и бронзу (смешанная эстафета) на Олимпиаде 2022 года в Пекине. 

Ранее Анфиса Резцова рассказала о своём состоянии после перенесённого сердечного приступа.

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