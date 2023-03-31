СБР поздравил Кристину Резцову с рождением второй дочери
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«Кристина и её муж Иван назвали новорождённую Полиной. Вес — 3310. Рост — 51. Поздравляем счастливых родителей», — передаёт пресс-служба СБР.
31 октября стало известно, что биатлонистка пропустит сезон-2022/23 из-за беременности. 26-летняя спортсменка завоевала серебро (эстафета 4 х 6 км) и бронзу (смешанная эстафета) на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Ранее Анфиса Резцова рассказала о своём состоянии после перенесённого сердечного приступа.