Анфиса Резцова рассказала о своём состоянии после перенесённого сердечного приступа
- РИА Новости
«Вопрос выписки пока открытый. Но ничего, лечат, капельницы ставят, уколы делают. Состояние стабильное», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
Она также назвала ситуацию сложной. По её словам, врачи верят, что ей будет лучше.
28 марта сообщалось, что Резцова находится в больнице после перенесённого сердечного приступа.
Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, а также она один раз завоевала золото в лыжных гонках. Кроме того, россиянка дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.
Ранее Резцова рассказала, что её дочь Кристина родила ребёнка.