Бабиков — о бронзе в марафоне: не всё пошло по плану

Биатлонист Антон Бабиков поделился эмоциями после марафона на чемпионате России в Увате.

«Энергии хватило, это первая моя такая гонка. В любом случае она проходила непросто и не всё пошло по плану. Я восхищаюсь тем, как ехали лыжи у хантовской команды. Нужно было лучше стрелять на рубеже, чтобы экономить больше сил», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Бабиков допустил семь промахов и занял итоговое третье место.

Победил в гонке Никита Поршнев, допустивший три промаха. Вторым финишировал Карим Халили. Он также трижды ошибся на стрельбище.

Ранее Карим Халили высказался о марафоне на чемпионате России.