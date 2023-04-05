Халили — о серебре в марафоне: рассчитывал на восемь нулей, но что‑то пошло не так
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Ключевой момент был на последней стойке, потому что почти все фавориты пришли вместе, не считая Поршнева. Я рассчитывал на восемь нулей, но что‑то пошло не так. Лёжа наошибался, а стоя уже старался сохранить концентрацию», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».
Он добавил, что Никита Поршнев, выигравший гонку, находится в хорошей форме. По его словам, лидер держал высокий темп на протяжении всей гонки.
Поршнев пришёл к финишу с результатом 1:56.14,5. Он допустил три промаха.
Вторым финишировал Карим Халили с отставанием 1 минута 16,8 секунды. Он также трижды ошибся на стрельбище. Третий — Антон Бабиков, допустивший семь промахов (+1.33,7).
Ранее Поршнев заявил, что на последних кругах у него начало сводить руки и ноги.