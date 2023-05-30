«Делаем всё, чтобы найти позитивное решение»: в сборной России по биатлону увеличат количество квот на зарплаты

ФГБУ ЦСП готово увеличить количество квот на зарплаты в сборной России по биатлону. Об этом заявил журналист Дмитрий Губерниев. Он сообщил, что для этого СБР должен отправить в центр новый список с ранее исключёнными оттуда атлетами. В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин пообещал найти выход из ситуации и подчеркнул, что находится на связи с федерацией.

Лишение зарплатных квот целого ряда биатлонистов сборной России породило серьёзный скандал. Однако, похоже, данная история обретёт счастливый конец. Журналист Дмитрий Губерниев, который и сообщил о произошедшем общественности, рассказал о состоявшемся разговоре с руководителем Центра подготовки национальных команд России (ЦСП). По его словам, в ходе общения было принято решение после получения соответствующей заявки от СБР увеличить квоты по зарплатам.

«То есть сейчас мяч на стороне поля СБР. Коллеги Виктор Майгуров, заместители, подготовьте новую заявку с включением тех фамилий, которых вы лишили денег. Людей, которые заслужили. И их может быть больше чем трое. Заявка от СБР нужна завтра. В противном случае мы будем знать, кто всё опять проворонил», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Ранее пообещал разобраться в ситуации и министр спорта Олег Матыцин. Он заверил, что в настоящий момент делается всё, чтобы найти выход из положения, а также подчеркнул, что постоянно находится в диалоге с СБР.

«Вопрос соцзащиты спортсменов очень важный. Сделаем всё, чтобы несправедливости не было. С федерациями мы сейчас меняем некоторые критерии. Но для нас важно делать всё для обеспечения наших спортсменов. Делаем всё, чтобы найти позитивное решение данного вопроса», — отметил Матыцин.

Между тем лишившиеся окладов биатлонисты в прямом эфире одного из телеканалов ещё раз рассказали, как оказались в таком положении. Лариса Куклина на протяжении нескольких лет выступала за главную команду страны и даже завоёвывала золото в эстафете на этапе Кубка мира — 2018/19 в Оберхофе.

По признанию спортсменки, когда ей сообщили о вердикте федерации, она сначала восприняла его как шутку и отнеслась спокойно. Биатлонистка подумала, что сама не выполнила какие-то необходимые критерии и рассчитывала решить вопрос по приезде на сборы в Сочи.

«Подумала, поступят разъяснения, в связи с чем я была лишена заработной платы. Но, к сожалению, никаких разъяснений не поступило. Соответственно, я до сих пор этого не знаю, поскольку у нас просто не было регламентировано, по каким критериям нам будут определять эти ставки», — посетовала Куклина.

Михаил Куклин, муж и тренер Ларисы, мягко говоря, тоже оказался неприятно удивлён таким решением и не понимал, почему его супруге не досталось ставки, если их было выделено на женскую сборную 15. При это он заверил, что биатлонисты национальной команды не зарабатывают миллионы: половина ставки от ЦСП составляет всего 25 тыс. рублей.

Другой пострадавший, Ильназ Мухамедзянов, удивился тому, что фактически были нарушены критерии попадания в основную сборную и, соответственно, на ставки. Он хорошо выступил на главных стартах прошлого сезона в Ижевске и Чайковском, но это не помогло. Спортсмен пытался решить проблему в общении с вице-президентом СБР Павлом Ростовцевым, тренерами и руководителями региональных федераций, но всё оказалось тщетно. При этом наставники сборной, по словам Мухамедзянова, остались на стороне подопечных.

«Я задавал вопросы и тренерам, и Ростовцеву. У него спросил: «К кому обращаться дальше»? Он ответил, что Майгурову сейчас не до этого. Я прошёл все инстанции, и мне сказали, что ничем помочь уже не могут. Давай подождём полгода, там будут пересматривать списки — может, чего-нибудь учтём», — поведал Ильназ.

А Евгений Емерхонов вспомнил, как в прошлом году сталкивался с похожим, когда переходил из юниоров во взрослый коллектив. Тогда ему также предложили не получать причитающуюся зарплату, несмотря на завоевание медали чемпионата Европы. На этот раз по его просьбе разобраться в ситуации попытался президент федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугуманов, но не сумел дозвониться до Майгурова.

Наконец, чемпион мира Антон Бабиков, который решил уйти на самоподготовку и поэтому оказался исключён из ростера сборной, рассказал о своём диалоге с руководством.

«Просто сказать, что у нас есть критерии, ты их не выполнил, так что молчи. Мне так и сказали. Я ответил: «Рад, что у вас имеются 15 спортсменов сильнее меня. Пусть они тренируются в сборной». Придёт зима, у меня хватит мотивации доказать вам, что я не 16‑й. Атлеты ничего сделать не могут, они переживают так же, как мы переживали за Дмитрия Шукаловича», — заявил Бабиков в прямом эфире «Матч ТВ».

Как выяснилось, данная проблема коснулась не только биатлонистов, но и обслуживающего персонала. Например, Дмитрия Шукаловича, занимавшего должность аналитика в группе Сергея Башкирова, перевели в юношескую сборную. А единственный реабилитолог основной национальной команды Илья Яковлев вовсе лишился своего поста.

Приглашал его ещё старший тренер мужской сборной Юрий Каминский. Специалист работал с Куклиной, а также с женщинами из группы Артёма Истомина и Виталия Норицына и помогал биатлонистам восстанавливаться. По словам Губерниева, после разговора с Ростовцевым было принято решение о его уходе.

«Спонсорский бюджет СБР, без денег государства, — 350 млн рублей. На что тратят деньги? На товарища Майгурова, на его заместителя, аппарат? Они выплачивали неадекватные призовые спортсменам. Сейчас гонок будет меньше, как быть с призовыми?» — негодовал журналист.

Сам Яковлев рассказал, что с ним просто не продлили контракт. Как признался реабилитолог, в СБР чётко дали понять: деньги, которые уходят на его услуги, лучше тратить на другие нужды. При этом он заверил, что получал среднюю зарплату по рынку труда и не просил многого. Специалист также рассказал, что все биатлонисты, с которыми он трудился, переживают из-за его ухода.

«Моя работа заключается в том, чтобы обеспечивать связь между медицинским и тренерским штабами. Реабилитолог — важное звено, которое способно влиять на здоровье и результат спортсмена одновременно. Мы используем те же методы, что и, например, норвежцы. Только они это делают последние 30 лет, а мы вот только-только начали. Ну и закончили, получается», — объяснил Яковлев.

При этом тренерский штаб на словах поддержал подопечных. Например, старший наставник мужской сборной Каминский подчеркнул, что, вопреки заявлению председателя тренерского совета Владимира Брагина, не принимал участия в голосовании в соцсетях на тему, кто из спортсменов должен остаться на ставках.

По его признанию, обсуждение кандидатур в апреле действительно шло, но он в нём не участвовал и хотел увидеть окончательный список. Ростовцев якобы действительно советовался с ним по этому поводу. Тогда специалист ответил, что отбирать биатлонистов по-прежнему следует по рейтингу.

«Я бы назвал новую систему несправедливой. Если зарплата платится за тренировки, тогда у нас должна быть благотворительная, а не спортивная организация. А если спортивная — тогда надо платить за результат или за совокупность результатов», — рассказал Каминский в интервью «Чемпионату».

Он признался, что сам узнал о непопадании трёх человек из собственной группы на ставки перед отъездом на сбор в Сочи, но не получил никаких объяснений.

«Ростовцев, когда прилетел сюда, сказал, что все обсуждения уже закончены, кто хотел, свои предложения сделал. Видимо, мы по-разному понимаем слово «обсуждение», что тут поделаешь? Тренеры, которые сейчас на сборе, спрашивали, можно ли что-то изменить, но получили ответ, что ничего сделать уже нельзя», — добавил Каминский.

В региональных федерациях произошедшее также вызвало негодование. Например, в Татарстане поддержали Еремхонова. А президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев удивился расставанию с Яковлевым и Шукаловичем.

«Это говорит о том, что у Майгурова и его заместителей нет управленческого опыта. Речь идёт о живых людях. Если они хотели прибавку к зарплате, их надо было выслушать и аргументировать, почему ты не можешь этого сделать. Или, наоборот, дать прибавку. Но когда бьёшь исподтишка, то это несерьёзно. Честно, мне за них даже немного обидно. Они ведут себя максимально непрофессионально», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».