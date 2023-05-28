Отдали ставки молодёжи: Губерниев заявил, что СБР намерен лишить нескольких биатлонистов зарплаты в сборной России

В российском биатлоне разразился очередной скандал. Как сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, СБР решил оставить без зарплаты нескольких представителей основной сборной России, в том числе Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова. При этом ставки в Центре спортивной подготовки (ЦСП) должны получить бывшая лыжница Анна Грухвина и шесть юниоров. Председатель тренерского совета СБР Владимир Брагин отметил, что все были в курсе решения по распределению ставок на следующий сезон, поскольку обсуждение велось в конце апреля, и непонятно, почему шум поднялся только сейчас. Причём позднее, по словам Губерниева, выяснилось, что в ЦСП никаких списков пока нет.

В отечественном биатлоне только началась подготовка к новому сезону, а скандалы вокруг национальной команды уже возникают один за другим. Первый был связан с формированием состава сборной России. В него не попали Александр Логинов и Антон Бабиков: оба предпочли индивидуальную работу. По разным причинам самостоятельно тренироваться предстоит Кристине Резцовой, Светлане Мироновой, Ульяне Нигматуллиной и Виктории Сливко.

Ситуация немного странная, поскольку не попавшие в списки спортсмены лишаются финансирования от Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), а Союз биатлонистов России (СБР) не готов оплачивать атлетам расходы.

«Им придётся решать этот вопрос с помощью региональных организаций, личных или спонсорских денег», — объяснил глава союза Виктор Майгуров в интервью «Матч ТВ».

Однако, как оказалось, под угрозой может быть финансовое благополучие и тех биатлонистов, кто попал в состав сборной. Подготовку к сезону им оплатят, а вот с зарплатой могут быть проблемы. Как сообщил комментатор Дмитрий Губерниев, не получили ставку в ЦСП Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов. Чуть позже он дополнил список, включив в него Елизавету Каплину, Василия Томшина, Ксению Довгую, Алину Кудисову и Ивана Колотова. Причём пять последних спортсменов уже начали тренировки в Сочи.

«При этом они в команду попали! Отлично подтянули юниоров за счёт тех, кто честно заработал место в сборной! Минспорт, ЦСП — ждём реакции», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Информацию про Емерхонова подтвердил глава федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов. По его словам, руководство СБР решило распределить ставки так, чтобы поддержать молодёжь.

«Женю оставили без зарплаты в сборной. Павел Ростовцев (вице-президент СБР по спорту. — RT) объяснил, что у них есть определённые критерии и по ним спортсмен не попадает. Он также сказал, что, если будет по результатам всё хорошо, с 1 января он может претендовать на ставку. При этом шести юниорам её дали. На мой взгляд, это не очень правильно. И Грухвина перешла из лыж», — приводит слова Нугманова «Матч ТВ».

В замешательстве в связи со сложившейся ситуацией оказались и сами спортсмены. Как рассказал Мухамедзянов, до 24 мая он был уверен, что у него всё в порядке. Биатлонист рассчитывал на зарплату, поскольку на стартах в Ижевске и Чайковском, которые считались основными в прошлом сезоне, завоевал золото, серебро и бронзу.

«Решил напрямую спросить у Ростовцева, какие были критерии на ставки спортсменов в ЦСП, на что он ответил: их количество ограничено. И согласно критериям, я не прохожу... При этом, по словам Ростовцева, все тренеры владели информацией. И то, что за меня не вступились, ошибка наших наставников, и тут никто мне не сможет больше помочь... Вся эта история длится четыре дня, но подвижек никаких нет. Вчера у Павла спросил, куда мне обращаться дальше, потому что все инстанции я прошёл: СБР, ЦСП — ну куда? Кто мне поможет? Ответ был следующим: «Я не знаю, я тебе помочь не могу», — признался Ильназ.

При этом, по его словам, тренеры уверяют, что ставки членов сборной России они не обсуждали.

«Общался со всеми специалистами, объяснил ситуацию. На что Юрий Михайлович Каминский выразил своё негодование. Добавил, что вместе со всеми тренерами они обсуждали лишь составы команд. Списки тех, кого поставят на зарплату, они не обсуждали», — сообщил Мухамедзянов.

Однако в СБР уверяют в обратном и удивлены поднятому шуму. По словам председателя тренерского совета Владимира Брагина, вопрос решался специалистами в 20-х числах апреля: Ростовцев направил в рабочую группу в WhatsApp для тренеров информацию, что на 48 человек (32 — основной и 16 — юниорский состав) выделяется 32 ставки. Поскольку в прошлом сезоне шесть отдавалось молодёжи, решили так же сделать и в этот раз. Кроме того, зарплату предоставили бывшей лыжнице Анне Грухвиной.

«Это вопрос, может быть, немного политический. Когда мы приглашаем человека из сборной лыжных гонок в биатлон, то должны быть гарантии под это. Я не знаю, но, возможно, когда обговаривали переход, эти гарантии были», — отметил Брагин.

Что касается оставшихся ставок для основного состава, они распределялись следующим образом: три были сохранены за призёрами Олимпиады, которые пропускали сезон. Также зарплату получат по первых три спортсмена из мужского и женского рейтингов, по четверо набравших наибольшее количество очков на основных стартах сезона в Ижевске и Чайковском, а также лучшие юниоры.

«Оставшиеся шесть планировалось распределить среди спортсменов, которые зашли в основной состав с девятого по 16-е места... Я написал, что если они идут не на основное место работы, а совместителями, то эти ставки надо отдать юниорам, которые пойдут на основное... Это всё есть в группе. На этом и остановились», — рассказал специалист.

Возможно, именно данный критерий — наличие другого места работы — и стал во многом решающим для ряда спортсменов. Судя по комментариям, у Емерхонова и Мухмедзянова есть финансовая поддержка регионов. Так, Ильназ планировал потратить средства на экипировку и рассматривал зарплату в ЦСП как дополнительный источник дохода.

«Последние четыре года всё это я покупаю сам, и выходит достаточно накладно. Каждый год я трачу на лыжи, ботинки и всё остальное около полумиллиона рублей», — добавил спортсмен.

По мнению Брагина, с которым многие наверняка не согласятся, такие биатлонисты должны давать возможность заработать в ЦСП другим.

«У нас никто не отменял контракты с ЦСКА, соглашения по месту жительства. А сейчас пенсионный фонд объединили с социальным... Кто придёт на основное место в Москву на ЦСП, конечно, получит ставку. Но когда говорят, что будут работать на полставки, человек, видимо, получает зарплату где-то ещё. Я по юниорам сразу сказал: кто пойдёт на работу в ЦСП, даже не может быть вопросов, что на полставки. Если ты получаешь зарплату в регионе, то и получай её там, раз она тебя устраивает. Это не дополнительные деньги, а зарплата. Поэтому мы и завели юниоров, которые абсолютно пустые», — объяснил Брагин.

Губерниева такие аргументы не удовлетворили. Комментатор обратился к Олимпийскому комитету России и Министерству спорта РФ с просьбой разобраться в ситуации и в очередной раз напомнил историю про диплом Майгурова.

«Вы долго будете терпеть этот биатлонный беспредел? Можно документы подделывать, игнорировать решение суда, выгонять спортсменов и приглашать нелегитимных людей на работу? Сейчас главный по отбору в сборную — вице-президент по спортивным рюмкам, которого отовсюду выгнали, и он в Москве благодаря другу Майгурову нашёл работу», — отметил журналист.

При этом, по мнению Губерниева, основная проблема в том, что в биатлонном сообществе все предпочитают молчать. В частности, он болезненно отреагировал на слова Майгурова об общении с руководителями региональных федераций. На совещании он прокомментировал историю с дипломом, и со стороны участников мероприятия, по его словам, вопросов не последовало.

«Я правильно понимаю, что профессиональное сообщество — это молчащие и не задающие вопросов жополизы? А суд, прокуратура и общественность — непрофессиональное сборище непонятных людей?» — возмущался комментатор в своём Telegram-канале.

Что касается спортсменов, по словам Губерниева, на них оказывается давление, поэтому биатлонисты просто боятся высказываться.

«Ситуация очень простая: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я могу тему подсветить, но все реально молчат. Мне пишут с благодарностями за поддержку, но публично никто не высказывается, при этом правда на их стороне», — заявил журналист.

А двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил другую проблему: СБР ничего не объяснил членам сборной России, поэтому возникли недопонимание и новый скандал.

«Всё делается исподтишка. Втихаря принимают решения, после чего все начинают громко обсуждать эту проблему. Так серьёзные руководители не поступают. Обычно это делает шпана», — приводит слова Васильева Sport24.

Ситуация и правда складывается неоднозначная. С одной стороны, СБР говорит о необходимости поддерживать регионы. По словам Майгурова, им ежегодно выделяются денежные средства. При этом своими решениями организация перекидывает на них финансовую нагрузку по подготовке основной сборной России — это касается и не получивших ставку спортсменов, и тех, кто будет тренироваться индивидуально.

Негодование обделённых биатлонистов также вполне понятно. Ведь они всё-таки смотрят на ситуацию по-другому: весь прошлый сезон спортсмены завоёвывали места в национальной команде, в том числе и ради дополнительного дохода. И представителей СБР в данном случае не должно волновать, где ещё они получают зарплату. Как заметил Нугманов, Татарстан поможет Еремхонову, но всё это неправильно.

«Регионы регионами, а ставка тоже ведь должна быть. Он её заслужил! Женя на чемпионате три раза был четвёртым», — сказал специалист.

Самой странной во всём происходящем получилась развязка. Как сообщил всё тот же Губерниев, ЦСП пока никаких документов и списков по биатлонистам, которые будут получать зарплату, не видел. В организации должны получить их на следующей неделе.

«Подписей никаких нет, ещё ничего не утверждено. СБР опять побежал впереди паровоза», — заявил комментатор.