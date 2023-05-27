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Майгуров: IBU не готов обсуждать вопрос о нашем возвращении

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возможном возвращении российских спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU).
Майгуров: IBU не готов обсуждать вопрос о нашем возвращении
  • РИА Новости

«IBU — одна из самых консервативных федераций в отношении россиян. Ряд публичных высказываний членов исполкома не оставляет сомнений в том, что пока они не готовы обсуждать вопрос о возвращении. Мы со своей стороны не закрываемся», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

Напомним, что IBU исключил российских спортсменов из соревнований под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что главным стартом для российских биатлонистов в следующем сезоне будет Спартакиада.

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