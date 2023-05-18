Губерниев считает, что Майгурову не стоит молчать о ситуации с дипломом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с дипломом президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

«Чем дольше Майгуров и СБР молчат, тем будет хуже, потому что это нарушение закона РФ. Интересно, как отреагируют компетентные органы.

Если все будут дальше молчать, СБР превратится в шапито», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

18 мая Кировский суд признал недействительным диплом Майгурова. Истцом в деле выступил прокурор Кировского района города Екатеринбурга. Решение вынесено заочно.

В октябре 2022 года Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР.

Ранее Майгуров рассказал, как формировался призовой фонд на сезон-2022/23.