Губерниев считает, что Майгурову не стоит молчать о ситуации с дипломом
- РИА Новости
- © Светлана Шевченко
«Чем дольше Майгуров и СБР молчат, тем будет хуже, потому что это нарушение закона РФ. Интересно, как отреагируют компетентные органы.
Если все будут дальше молчать, СБР превратится в шапито», — приводит слова Губерниева РИА Новости.
18 мая Кировский суд признал недействительным диплом Майгурова. Истцом в деле выступил прокурор Кировского района города Екатеринбурга. Решение вынесено заочно.
В октябре 2022 года Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР.
Ранее Майгуров рассказал, как формировался призовой фонд на сезон-2022/23.