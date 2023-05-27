Васильев назвал безобразием поступок СБР по отношению к биатлонистам

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на решение руководства Союза биатлонистов России (СБР) изменить правила попадания в сборную и выкинуть спортсменов.

«Если действительно так поступили со спортсменами, то это грубое нарушение. Такого не должно быть. Безобразие! СБР странно себя ведёт. Он всё делает исподтишка. Втихаря принимают решения, и после чего все начинают громко обсуждать эту проблему», — цитирует Васильева Sport24.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть».

Напомним, что СБР возглавляет Виктор Майгуров, который в октябре 2022 года был избран на новый срок.

Ранее Майгуров высказался о возможном возвращении российских спортсменов к соревнованиям Международного союза биатлонистов (IBU).