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Губерниев: СБР по-хамски изменил правила попадания в команду, спортсменов просто выкинули

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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) после непопадания в команду ряда спортсменов.
Губерниев: СБР по-хамски изменил правила попадания в команду, спортсменов просто выкинули
  • РИА Новости

«Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов — ещё целый ряд биатлонистов, которые не попадают в команду! Контракты заканчиваются на днях у ребят, и их просто выкинули! СБР по-хамски изменил правила! Сначала им говорили, что главные старты — Ижевск и Чайковский, потом всё изменили и обманули!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он добавил, что спортсмены молчат, потому что боятся. По мнению комментатора, сборную России «выкинули из мировой биатлонной семьи, а спортсменов выкинули из национальной команды».

Напомним, что СБР возглавляет Виктор Майгуров, который в октябре 2022 года был избран на новый срок.

Ранее Губерниев заявил, что Майгурову не стоит молчать о ситуации с дипломом.

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