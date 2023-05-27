Тихонов — о нехватке патронов в российском биатлоне: скоро и застрелиться будет нечем

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о нехватке патронов в российском биатлоне.

«Майгуров заявил, что основной проблемой является нехватка и двукратное подорожание патронов? Стыдно такое говорить! В стране, обладающей около 30% запасов мировых недр земного шара, и нет денег на патроны? Смешно! Скоро будет и застрелиться нечем, если мы будем так жить», — цитирует Тихонова Sport24.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на решение руководства Союза биатлонистов России (СБР) изменить правила попадания в сборную и выкинуть спортсменов.