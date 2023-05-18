Кировский суд признал недействительным диплом главы Союза биатлонистов России Майгурова

Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение признать недействительным диплом президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

Об этом сообщается в картотеке суда.

Иск к Майгурову был зарегистрирован и принят к производству в марте. Истцом в деле выступил прокурор Кировского района города Екатеринбурга. Решение вынесено заочно.

В октябре 2022 года Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее Майгуров рассказал, как формировался призовой фонд на сезон-2022/23.