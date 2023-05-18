Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кировский суд признал недействительным диплом главы Союза биатлонистов России Майгурова

Короткая ссылка
Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение признать недействительным диплом президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.
Кировский суд признал недействительным диплом главы Союза биатлонистов России Майгурова
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщается в картотеке суда.

Иск к Майгурову был зарегистрирован и принят к производству в марте. Истцом в деле выступил прокурор Кировского района города Екатеринбурга. Решение вынесено заочно.

В октябре 2022 года Майгуров был единогласно избран новым президентом СБР. Предыдущий глава организации Владимир Драчёв сложил с себя полномочия 10 июля. Он занимал должность с 2018 года.

Ранее Майгуров рассказал, как формировался призовой фонд на сезон-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить