Каминский: не приветствую, что ситуация с зарплатами в сборной по биатлону вышла наружу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о ситуации с зарплатами биатлонистов сборной России.

«Ситуация несправедливая. Я не приветствую, что это всё вышло наружу, но, возможно, это поможет ещё что-то изменить», — приводит слова Каминского «Чемпионат».

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть».

Ранее Олег Матыцин заявил, что Минспорт находится в диалоге с СБР по поводу зарплат биатлонистов.