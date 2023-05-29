Матыцин заявил, Минспорт находится в диалоге с СБР по поводу зарплат биатлонистов

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос по ситуации с зарплатами биатлонистов сборной России.

«Находимся в диалоге с Федерацией биатлона, понимаем, что уровни социальной защиты и гарантии в это непростое время очень важны.

Да, мы вынуждены вместе с федерациями изменять критерии в соответствии с санкционным режимом, но вторым приоритетом является защита и мотивированность спортсменов. Ищем позитивные решения», — сказал Матыцин.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть».

Напомним, что СБР возглавляет Виктор Майгуров, который в октябре 2022 года был избран на новый срок.

Ранее Дмитрий Васильев назвал безобразием поступок СБР по отношению к биатлонистам.