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Матыцин заявил, Минспорт находится в диалоге с СБР по поводу зарплат биатлонистов

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Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос по ситуации с зарплатами биатлонистов сборной России.
Матыцин заявил, Минспорт находится в диалоге с СБР по поводу зарплат биатлонистов
  • РИА Новости

«Находимся в диалоге с Федерацией биатлона, понимаем, что уровни социальной защиты и гарантии в это непростое время очень важны.

Да, мы вынуждены вместе с федерациями изменять критерии в соответствии с санкционным режимом, но вторым приоритетом является защита и мотивированность спортсменов. Ищем позитивные решения», — сказал Матыцин.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть». 

Напомним, что СБР возглавляет Виктор Майгуров, который в октябре 2022 года был избран на новый срок.

Ранее Дмитрий Васильев назвал безобразием поступок СБР по отношению к биатлонистам.

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