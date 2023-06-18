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Тренер биатлониста Иванова сообщил, что информация о змеином укусе оказалась шуткой

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Тренер мужской сборной Югры Сергей Белозёров рассказал, что информация об укусе Дмитрия Иванова змеёй, является шуткой.
Тренер биатлониста Иванова сообщил, что информация о змеином укусе оказалась шуткой
  • РИА Новости

«Это неправда. Это всё выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились ещё неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки», — цитирует Белозёрова ТАСС.

Иванов является призёром чемпионатов России. Уточняется, что в 2017 году биатлонист завоевал две серебряные медали на Универсиаде в Алма-Ате, а в 2019-м взял золото и серебро в Красноярске.

Ранее сообщалось, что Иванова укусила змея во время тренировки.

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