Тренер биатлониста Иванова сообщил, что информация о змеином укусе оказалась шуткой
- РИА Новости
«Это неправда. Это всё выдумка, чтобы посмеяться. На ноге у него просто мозоли, которые появились ещё неделю назад. Раны уже почти зажили, и остались две точки», — цитирует Белозёрова ТАСС.
Иванов является призёром чемпионатов России. Уточняется, что в 2017 году биатлонист завоевал две серебряные медали на Универсиаде в Алма-Ате, а в 2019-м взял золото и серебро в Красноярске.
Ранее сообщалось, что Иванова укусила змея во время тренировки.