Бабиков раскрыл, что ответил СБР на новость о непопадании в сборную России

Четырёхкратный чемпион Европы по биатлону Антон Бабиков высказался о ситуации с местами в сборной России.

«Я читал интервью тренера Брагина, что 20 апреля они что-то приняли в чате в WhatsApp. Бумагами легко заткнуть спортсменов. Просто сказать, что у нас есть критерии, ты их не выполнил, так что молчи. Мне так и сказали. Я ответил: «Рад, что у вас есть 15 спортсменов сильнее меня. Пусть они тренируются в сборной», — цитирует Бабикова «Матч ТВ».

По его словам, зимой у него хватит мотивации доказать всем, что он находится в списке 15 сильнейших спортсменов. Он также подчеркнул, что биатлонисты не могут повлиять на ситуацию.

«Ещё добавилась к этому такая демотивация, как отсутствие поддержки», — добавил Бабиков.

СБР 16 мая опубликовал списки тренерских групп на сезон-2023/24. Александр Логинов, Антон Бабиков, Виктория Сливко и Светлана Миронова не вошли в сборную.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть».

Ранее сообщалось, что ЦСП готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов, если поступит заявка от СБР.