ЦСП готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов, если поступит заявка от СБР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что Центр подготовки сборных команд России может увеличить квоту по зарплатам для спортсменов, если поступит предложение от Союза биатлонистов России (СБР).

«Переговорил с руководителем Центра подготовки сборных команд России и непосредственным работодателем наших биатлонистов Георгием Брюсовым. Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит новая заявка от СБР, увеличить квоту по зарплатам», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он также призвал СБР подготовить новую заявку спортсменов.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть».

Ранее биатлонистка Куклина высказалась о лишении оклада в сборной России.