Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ЦСП готов увеличить квоту по зарплатам для биатлонистов, если поступит заявка от СБР

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что Центр подготовки сборных команд России может увеличить квоту по зарплатам для спортсменов, если поступит предложение от Союза биатлонистов России (СБР).

«Переговорил с руководителем Центра подготовки сборных команд России и непосредственным работодателем наших биатлонистов Георгием Брюсовым. Принято решение руководством ЦСП после того, как завтра поступит новая заявка от СБР, увеличить квоту по зарплатам», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он также призвал СБР подготовить новую заявку спортсменов. 

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть». 

Ранее биатлонистка Куклина высказалась о лишении оклада в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить