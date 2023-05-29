Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Биатлонистка Куклина высказалась о лишении оклада в сборной России

Короткая ссылка
Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала лишение заработной платы в сборной России.

«У нас одна трудовая книжка, и, соответственно, мы сами выбираем, где нам получать полную ставку. Это может быть наш регион или ЦСП, город Москва. Тут уже зависит, какие критерии ты выполнил в сезоне. Но разговор идёт о том, что нас уже лишили ставки 0,5», — цитирует Куклину «Матч ТВ».

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть». 

Ранее Олег Матыцин заявил, что Минспорт находится в диалоге с СБР по поводу зарплат биатлонистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить