Биатлонистка Куклина высказалась о лишении оклада в сборной России

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала лишение заработной платы в сборной России.

«У нас одна трудовая книжка, и, соответственно, мы сами выбираем, где нам получать полную ставку. Это может быть наш регион или ЦСП, город Москва. Тут уже зависит, какие критерии ты выполнил в сезоне. Но разговор идёт о том, что нас уже лишили ставки 0,5», — цитирует Куклину «Матч ТВ».

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и ещё целый ряд биатлонистов не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили «выкинуть».

Ранее Олег Матыцин заявил, что Минспорт находится в диалоге с СБР по поводу зарплат биатлонистов.