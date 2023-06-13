Моисеева сравнила прыжки в воду с биатлоном

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева сравнила свой вид спорта с биатлоном.

«Все давно и хорошо осведомлены, что принадлежность к силовым структурам даёт спортсменам возможность дополнительного финансирования, более качественной подготовки к тем же Играм. Вы правильно заметили: украинские атлеты — точно такие же военнослужащие. Точно так же, как и мы, выступали на чемпионатах мира среди военных спортсменов. Но это же не означает, что люди при этом были профессиональными военными!

Такого в технически сложных, координационных видах спорта вообще, как мне кажется, не может быть — даже теоретически. Мы в этом отношении не биатлон: для того, чтобы выйти на высокий уровень и оставаться там на протяжении многих лет, нужно не просто много тренироваться, но посвящать этому всю свою жизнь», — заявила Моисеева в интервью RT.

Ранее Моисеева объяснила, почему сложно максимально подтянуть классические прыжки в воду к хайдайвингу, учитывая безумную популярность этого направления.