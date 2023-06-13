Моисеева рассказала, почему сложно объединить классические прыжки с хайдайвингом

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева объяснила, почему сложно максимально подтянуть классические прыжки в воду к хайдайвингу, учитывая безумную популярность этого направления.

«Вот эта фраза здесь и есть ключевая: «Если позволяют снаряды». У нас в России вообще-то нет таких мест. Да, можно сделать специальную разборную конструкцию для высотных прыжков, и такая идея есть. В Москве в конце августа планируется провести второй фестиваль водных видов спорта, в рамках которого на гребном канале в Крылатском должна быть установлена вышка для хайдайвинга. К этим соревнованиям можно подключить прыгунов с вышки, трамплинистов», — заявила Моисеева в интервью RT.

По её словам, два года назад, когда подобное мероприятие проводили впервые, хайдайвинг не сильно заинтересовал зрителей.

«Возможно, дело в том, что в Москве зрителей вообще сложно чем-то удивить. Народу было совсем мало, когда прыгали хайдайверы. Точно так же их было мало, когда состязались гребцы, когда просто люди плыли на скорость», — заключила Моисеева.

Ранее Моисеева выразила надежду, что российские спортсмены будут допущены до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.