Йоханнес Бё рассказал, что его укусила гадюка

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё подвергся нападению змеи.

«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течёт кровь, и обнаружил два укуса. Я чувствовал себя в безопасности, и обо мне позаботились. Буду надеяться, что получу от этой гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — цитирует Бё NRK.

В начале июня Бё рассказал, как чудом не получил глупую травму во время тренировки.

Норвежец выиграл «Большой хрустальный глобус» в прошедшем сезоне. Он также установил новый рекорд по победам в Кубке мира в соревновательном сезоне, выиграв 20 гонок.

Ранее Бё отреагировал на то, что Эрлинг Холанд в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.