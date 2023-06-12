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Йоханнес Бё рассказал, что его укусила гадюка

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё подвергся нападению змеи.
Йоханнес Бё рассказал, что его укусила гадюка
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«Зайдя домой, я заметил, что по ноге течёт кровь, и обнаружил два укуса. Я чувствовал себя в безопасности, и обо мне позаботились. Буду надеяться, что получу от этой гадюки такие же магические суперспособности, как и Человек-паук после паучьего укуса», — цитирует Бё NRK.

В начале июня Бё рассказал, как чудом не получил глупую травму во время тренировки.

Норвежец выиграл «Большой хрустальный глобус» в прошедшем сезоне. Он также установил новый рекорд по победам в Кубке мира в соревновательном сезоне, выиграв 20 гонок. 

Ранее Бё отреагировал на то, что Эрлинг Холанд в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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