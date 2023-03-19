Йоханнес Бё обновил рекорд по количеству побед за сезон

Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в масс-старте в рамках заключительной гонки в сезоне-2022/2023 Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Его результат — 38.51,9. Норвежец допустил два промаха на четырёх огневых рубежах.

Эта победа стала для него 19-й в сезоне. 16 марта младший Бё установил новый рекорд по победам за сезон, выиграв в спринте и побив собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19 (16 побед).

Норвежец также стал обладателем Большого хрустального глобуса.

Ранее сообщалось, что Бё прервал стрельбу по ходу гонки преследования, чтобы показать жест болельщикам.