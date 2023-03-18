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Бё прервал стрельбу по ходу гонки преследования, чтобы показать жест болельщикам

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
Бё прервал стрельбу по ходу гонки преследования, чтобы показать жест болельщикам
  • Gettyimages.ru

Его результат — 32.34,0. Норвежец допустил один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлонист прервал последнюю стрельбу, чтобы обратиться к трибунам. Перед последним выстрелом он повернулся к болельщикам и прижал указательный палец к губам. Этот жест не помешал Бё точно выстрелить по последней мишени.

Следом финишировал француз Кентен Фийон Майе (+32,7). Он ни разу не промахнулся на стрельбище. Третий — норвежец Стурла Легрейд с одним промахом (+49,1).

Ранее Бё рассказал о своих планах на будущее.

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