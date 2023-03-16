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Йоханнес Бё рассказал, когда завершит карьеру

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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своих планах на будущее.
Йоханнес Бё рассказал, когда завершит карьеру
  • globallookpress.com
  • © JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst

«Моё будущее в значительной степени определено. Я созову пресс-конференцию в марте 2026 года, так что пока мало что изменится. Я хочу быть на гонках и бороться за высокие позиции», — цитирует Бё TV2.

8 марта стало известно, что норвежец досрочно стал победителем общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/23. Он также является пятикратным олимпийским чемпионом и 17-кратным чемпионом мира.

Ранее Эдуард Латыпов заявил, что хотел бы составить конкуренцию Йоханнесу Бё.

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