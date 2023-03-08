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Бё досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

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Норвежец Йоханнес Бё досрочно стал победителем общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/23.
Бё досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru

Спортсмен из Норвегии за два этапа до конца сезона лидирует в общем зачёте, имея в своём активе 1319 очков. Вторым является его соотечественник Стурла Легрейд, набравший 920 очков. Идущий третьим в общем зачёте Кубка мира норвежец Ветле Шостад Кристиансен отстаёт от Бё на 637 очков.

До конца сезона осталось пять личных гонок. Бё одержал 13 побед в 16 гонках. Ближайший этап Кубка мира пройдёт в шведском Эстерсунде, заключительный этап состоится в норвежском Холменколлене.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Чехии.

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