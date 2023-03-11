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Латыпов: хотелось бы составить конкуренцию Йоханнесу Бё

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что хотел бы составить конкуренцию норвежцу Йоханнесу Бё.
Латыпов: хотелось бы составить конкуренцию Йоханнесу Бё
  • Gettyimages.ru

«Конечно, хотелось бы. Но это было бы довольно сложно сделать — его не так уж много людей обыгрывало.

Он никому шансов не даёт: стреляет хорошо, бежит быстро и держит форму весь сезон. К тому же сейчас очень сложно сравнить себя и спортсменов на Кубке мира. Надеюсь, у нас ещё будет возможность проявить себя», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».

11 марта Латыпов выиграл гонку преследования на шестом этапе Кубка Содружества. Спортсмен допустил три промаха на четырёх огневых рубежах и преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды.

8 марта стало известно, что Йоханнес Бё досрочно стал победителем общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/23.

Российские и белорусские биатлонисты не выступают на международных соревнованиях из-за отстранения Международным союзом биатлонистов (IBU).

Ранее сообщалось, что Латыпов досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества.

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