Латыпов досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт Кубка Содружества.

11 марта он выиграл гонку преследования на шестом этапе Кубка Содружества. Спортсмен допустил три промаха на четырёх огневых рубежах и преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды.

За 16 гонок он набрал 1697 очков и досрочно выиграл общий зачёт.

На втором месте белорус Антон Смольский, набравший 1481 очко. Замыкает тройку Карим Халили (1466).

Последняя гонка Кубка Содружества состоится 12 марта. В этот день пройдёт масс-старт.

Ранее Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества.