Узнать больше

Латыпов досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества

Короткая ссылка
Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт Кубка Содружества.
Латыпов досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества
  • РИА Новости

11 марта он выиграл гонку преследования на шестом этапе Кубка Содружества. Спортсмен допустил три промаха на четырёх огневых рубежах и преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды.

За 16 гонок он набрал 1697 очков и досрочно выиграл общий зачёт.

На втором месте белорус Антон Смольский, набравший 1481 очко. Замыкает тройку Карим Халили (1466).

Последняя гонка Кубка Содружества состоится 12 марта. В этот день пройдёт масс-старт.

Ранее Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить