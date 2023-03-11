Латыпов досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества
- РИА Новости
11 марта он выиграл гонку преследования на шестом этапе Кубка Содружества. Спортсмен допустил три промаха на четырёх огневых рубежах и преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды.
За 16 гонок он набрал 1697 очков и досрочно выиграл общий зачёт.
На втором месте белорус Антон Смольский, набравший 1481 очко. Замыкает тройку Карим Халили (1466).
Последняя гонка Кубка Содружества состоится 12 марта. В этот день пройдёт масс-старт.
Ранее Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества.