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Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка Содружества.
Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества
  • РИА Новости

«Стараюсь свои ошибки исправить, это не так легко. С собой сложнее бороться.

Планировал начать спокойно, с первого рубежа отработать, держать расстояние от соперников. Не старался убегать, а работал в своём темпе, как на рубеже, так и на дистанции. Ветер мне помешал на лёжке, а последний рубеж стоя уже спешил, старался отстреляться», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Латыпов допустил три промаха на четырёх огневых рубежах и преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды.

Вторым стал Даниил Серохвостов (+55,1). Замкнул тройку призёров Александр Поварницын (+1.12,3).

Ранее Александр Поварницын подвёл итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

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