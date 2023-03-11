Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества
- РИА Новости
«Стараюсь свои ошибки исправить, это не так легко. С собой сложнее бороться.
Планировал начать спокойно, с первого рубежа отработать, держать расстояние от соперников. Не старался убегать, а работал в своём темпе, как на рубеже, так и на дистанции. Ветер мне помешал на лёжке, а последний рубеж стоя уже спешил, старался отстреляться», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
Латыпов допустил три промаха на четырёх огневых рубежах и преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды.
Вторым стал Даниил Серохвостов (+55,1). Замкнул тройку призёров Александр Поварницын (+1.12,3).
Ранее Александр Поварницын подвёл итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.