Поварницын: спасибо Пащенко за борьбу, надеюсь, он на меня не в обиде

Российский биатлонист Александр Поварницын подвёл итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

«Надеялся на «буст», который остался на последнем круге. Дёрнулся от Пети Пащенко в подъём, понял, что ускорение есть. На подъёме и понял, что только тактика решит. Петя не хотел идти на спуск первым, но он грамотно всё делал.

На рубежах был готов стрелять на ноль. Спасибо Пете за борьбу, надеюсь, он на меня не в обиде», — приводит слова Поварницына «Матч ТВ».

Поварницын стал третьим, обогнав на 0,1 секунды на финише Петра Пащенко.

Победил в гонке Эдуард Латыпов. Вторым стал Даниил Серохвостов.

Ранее Пащенко подвёл итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.