Пащенко — о четвёртом месте в гонке преследования: обжёгся на своей самоуверенности

Биатлонист Пётр Пащенко подвёл итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

«Не могу сказать, что устал, но на финише… Не получилось отработать последний участок. Но когда включился на максимум, быстро кончилась энергия. Моя ошибка: Поварницын раскрылся и начал работать палками, я вышел из‑под него и сделал всё, что мог.

Я обжёгся на своей самоуверенности. Хороший результат, нормально сработал на рубежах. Хороший день, но не более того», — приводит слова Пащенко «Матч ТВ».

Пащенко проиграл бронзовому призёру Александру Поварницыну 0,1 секунды и стал четвёртым.

Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды. Вторым стал Даниил Серохвостов (+55,1).

Ранее Серохвостов прокомментировал итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.