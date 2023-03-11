Пащенко — о четвёртом месте в гонке преследования: обжёгся на своей самоуверенности
- РИА Новости
«Не могу сказать, что устал, но на финише… Не получилось отработать последний участок. Но когда включился на максимум, быстро кончилась энергия. Моя ошибка: Поварницын раскрылся и начал работать палками, я вышел из‑под него и сделал всё, что мог.
Я обжёгся на своей самоуверенности. Хороший результат, нормально сработал на рубежах. Хороший день, но не более того», — приводит слова Пащенко «Матч ТВ».
Пащенко проиграл бронзовому призёру Александру Поварницыну 0,1 секунды и стал четвёртым.
Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов. Он преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 6,8 секунды. Вторым стал Даниил Серохвостов (+55,1).
Ранее Серохвостов прокомментировал итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.