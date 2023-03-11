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Серохвостов объяснил, почему не смог побороться за победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка Содружества в Тюмени.
Серохвостов объяснил, почему не смог побороться за победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества
  • РИА Новости

«Меня штрафные круги помотали. Можно было отработать лучше. На первом рубеже поторопился, на втором тоже, на третьем и четвёртом слегка поторопился (смеётся).

Конечно, эти промахи от желания стрелять быстрее. Я сегодня менял ритм, но манипуляции со стрельбой были те же.

Когда было отставание в пятьдесят секунд, думал: два нуля на стойке и выйдем с Эдиком на финиш», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов занял второе итоговое место. Он отстал от победившего Эдуарда Латыпова на 55,1 секунды.

Латыпов преодолел дистанцию в 12,5 км за 33 минуты и 6,8 секунды.

Замкнул тройку призёров Александр Поварницын (+1.12,3).

Ранее российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на шестом этапе Кубка Содружества.

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