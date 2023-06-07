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Йоханнес Бё рассказал, как чудом не получил глупую травму во время тренировки

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё рассказал, как смог избежать нелепой травмы на тренировке.
Йоханнес Бё рассказал, как чудом не получил глупую травму во время тренировки
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Voigt/VOIGT/DeFodi Images

«Я тренировался на лыжном ковре, который установил в подвале своего дома, и допустил небольшую ошибку. Упал на живот, а затем врезался в стену позади. К счастью, ничего страшного! Я отделался царапиной на локте!» — сказал Бё в эфире телеканала TV2.

Норвежец выиграл «Большой хрустальный глобус» в прошедшем сезоне. Он также установил новый рекорд по победам в Кубке мира в соревновательном сезоне, выиграв 20 гонок.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё обновил рекорд по количеству побед за сезон.

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