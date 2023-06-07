Йоханнес Бё рассказал, как чудом не получил глупую травму во время тренировки

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё рассказал, как смог избежать нелепой травмы на тренировке.

«Я тренировался на лыжном ковре, который установил в подвале своего дома, и допустил небольшую ошибку. Упал на живот, а затем врезался в стену позади. К счастью, ничего страшного! Я отделался царапиной на локте!» — сказал Бё в эфире телеканала TV2.

Норвежец выиграл «Большой хрустальный глобус» в прошедшем сезоне. Он также установил новый рекорд по победам в Кубке мира в соревновательном сезоне, выиграв 20 гонок.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё обновил рекорд по количеству побед за сезон.