Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё отреагировал на то, что Эрлинг Холанд в составе «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.

«Холанд выиграл Мемориальный турнир по гольфу, Ингебригтсен побил мировой рекорд в беге на 2 мили. Холанд выиграл Лигу чемпионов, а ещё Рууд вышел в финал «Ролан Гаррос». Это лучшая неделя для норвежского спорта за все времена», — цитируе Бё L'Equipe.

«Ман Сити» в финале Лиги чемпионов одержал победу над «Интером» со счётом 1:0. Холанд стал лучшим бомбардиром турнира, забив 12 мячей.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле.