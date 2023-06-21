В ПКР сообщили об улучшении тенденции к допуску российских спортсменов
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«Исполком обещал отслеживать ситуацию в мире и в зависимости от этих тенденций будет принимать решение. Тенденции изменились, достаточно посмотреть на решения МОК. МПК должен к нам вернуться с ответом на днях. Мы надеемся, что МПК хоть и частично, но всё‑таки будет ориентироваться на решения коллег», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».
12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.
Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной Генеральной ассамблее МПК.
Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах.