Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ПКР сообщили об улучшении тенденции к допуску российских спортсменов

Короткая ссылка
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о том, что Международный паралимпийский комитет (МПК) в ближайшие дни должен дать ответ на письмо о просьбе допустить спортсменов к соревнованиям.
В ПКР сообщили об улучшении тенденции к допуску российских спортсменов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Исполком обещал отслеживать ситуацию в мире и в зависимости от этих тенденций будет принимать решение. Тенденции изменились, достаточно посмотреть на решения МОК. МПК должен к нам вернуться с ответом на днях. Мы надеемся, что МПК хоть и частично, но всё‑таки будет ориентироваться на решения коллег», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».

12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной Генеральной ассамблее МПК.

Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить