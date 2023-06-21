В ПКР сообщили об улучшении тенденции к допуску российских спортсменов

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о том, что Международный паралимпийский комитет (МПК) в ближайшие дни должен дать ответ на письмо о просьбе допустить спортсменов к соревнованиям.

«Исполком обещал отслеживать ситуацию в мире и в зависимости от этих тенденций будет принимать решение. Тенденции изменились, достаточно посмотреть на решения МОК. МПК должен к нам вернуться с ответом на днях. Мы надеемся, что МПК хоть и частично, но всё‑таки будет ориентироваться на решения коллег», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».

12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной Генеральной ассамблее МПК.

Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах.