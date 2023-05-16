Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах
- AFP
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«Международный паралимпийский комитет направил в адрес ПКР подтверждение о восстановлении членства в организации в соответствии с решением апелляционного трибунала», — цитирует Рожкова ТАСС.
Он также добавил, что письмо содержит предварительную информацию о генеральной ассамблее, которая пройдёт в Бахрейне.
12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.
Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.
Ранее Рожков заявил, что допуск российских паралимпийцев поддержали семь международных федераций.