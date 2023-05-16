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Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о том, что Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил восстановление членства в организации.
Паралимпийский комитет России получил подтверждение о восстановлении в правах
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Международный паралимпийский комитет направил в адрес ПКР подтверждение о восстановлении членства в организации в соответствии с решением апелляционного трибунала», — цитирует Рожкова ТАСС.

Он также добавил, что письмо содержит предварительную информацию о генеральной ассамблее, которая пройдёт в Бахрейне.

12 мая стало известно, что ПКР выиграл апелляцию на приостановку членства в международной организации.

Напомним, что в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России в организации. Решение было принято в Берлине на внеочередной генеральной ассамблее МПК.

Ранее Рожков заявил, что допуск российских паралимпийцев поддержали семь международных федераций.

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